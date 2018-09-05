В Белгород возвращается гость из Харькова Make Like a Tree

Основная идея проекта Сергея Онищенко в том, что музыка создается и записывается в путешествиях по разным уголкам планеты. В записях и выступлениях принимают участие музыканты из самых разных городов и стран.

Начало концерта: в 19:00. Стоимость билета с репостом записи – 300 рублей, без репоста – 400.

По материалам «Белгород – это интересно».