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В Белгород возвращается гость из Харькова Make Like a Tree

Концерт, который начнет исполнитель из Орла YUJOY, пройдет 7 сентября в пространстве «Мануфактура» в ТЦ «Лента».

Основная идея проекта Сергея Онищенко в том, что музыка создается и записывается в путешествиях по разным уголкам планеты. В записях и выступлениях принимают участие музыканты из самых разных городов и стран.

 

Начало концерта: в 19:00. Стоимость билета с репостом записи – 300 рублей, без репоста – 400.

По материалам «Белгород – это интересно».

 

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Автор: Ирина
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