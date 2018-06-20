Современные гении соберутся в Белгородской филармонии

В грандиозном концерте премьер примут участие симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина, лауреаты международных конкурсов Мария Беговатова (тенор-саксафон, Казань), Юрий Алешников (гитара, Москва) и белгородцы Наталья Воскресенская (меццо-сопрано), заслуженный работник культуры РФ Ирина Соколова (фортепиано), Геннадий Панкратов (аккордеон), Наталья Онищенко (скрипка), Ирина Александрова (виолончель).

Будут лично присутствовать и Эдуард Артемьев, Алексей Рыбников и Рашид Калимуллин.

Эдуард Артемьев – народный артист РФ, четырехкратный лауреат Государственной премии Российской Федерации, в его музыкальном киноархиве 120 фильмов, многие из которых вошли в мировую сокровищницу культуры. Он представит в Белгородской филармонии «Галантные сцены» для симфонического оркестра – сюита из музыки к пьесе М. Булгакова «Кабала святош».

Ведущий современный композитор России и Татарстана Рашид Калимуллин, чьи сочинения постоянно звучат в концертных залах мира, подарит слушателям редкую возможность услышать тенор-саксофон с симфоническим оркестром.

Алексей Рыбников, председатель Совета Союза композиторов России, народный артист России, под чьи мелодии выросло целое поколение советских людей, представит Concerto grosso «Северный сфинкс» для скрипки, виолончели, гитары, фортепиано и камерного оркестра, написанное им в 2006 году и посвященное российскому императору Александру I.

Отметим, что за последние 20 лет Союз композиторов России впервые проводит столь масштабный – и по географии, и по насыщенности – фестиваль. Мероприятия пройдут в 11 городах, таких как Москва, Самара, Светлогорск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Саратов, Казань, Ставрополь, с. Байса Кировской области, Смоленск. Белгород завершит фестиваль.

Концерт откроет новые грани таланта известных композиторов. Не пропустите.