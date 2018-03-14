Макс Корж даст концерт в Белгороде

Исполнитель всеми любимых песен «Жить в кайф», «Флэт» и «Пламенный свет» готов зажечь белгородский танцпол новыми композициями и старыми хитами.

Безудержная энергия Макса не оставляет равнодушными его поклонников, а его душевная музыка прочно обосновалась в их плейлистах, отражая любое настроение. Бунтарские и хулиганские, порой отчаянные и злые, лиричные и трогательные – песни Коржа находят отклик у каждого из нас.

Приходите 25 марта в 18:00 в ГриннBeer на, как говорит музыкант, «серьезный, как всегда сумасшедший туcач под свежачок» и отвлекитесь от ежедневной рутины благодаря искренности и задору творчества Макса.

Более подробную информацию можно узнать в группе VK и по телефону: +7 (4722) 50-53-95.