Концерт питерской металкор-группы Stigmata в Белгороде: как это было

Расскажите о своем новом альбоме. О чем он?

Тарас: На самом деле, долго очень рассказывать. Эта пластинка, над которой мы работали супердолго, суперусердно. Знаете, за какой-то период жизни ты что-то переосмысляешь. Все песни очень классные, не похожие на те, что мы пели. Есть «тяжелые» треки, также есть необычный feat с Гарри Топором, есть feat с вокалистом группы SCANG. Крутой достойный материал, который я бы сам слушал, если бы был обычным слушателем тяжелой музыки.

Сентябрь горит почти 11 лет. Что поменялось за это время?

Тарас: Я не знаю… Что поменялось?

Артем: Много чего поменялось. Музыка поменялась, подход к музыке.

Тарас: Знаете, поменялось, с одной стороны, все, а с другой – ничего. Мы особо не поменялись. Поменялся образ жизни. Сам культ хождения на концерты стал немного другим. Я думаю, ничего не поменялось особо, всякие тенденции если только новомодные. Они меняются, а мы как есть, так и есть.

В последнее время в Белгороде запретили ряд концертов. Сталкивались ли вы с такими запретами?

Тарас: Я помню, как мы приезжали в Белгород и я видел какие-то объявления, что-то вроде запрета, не помню точно, что там было написано, про какой-то христианский рок.

В общем, искали какой-то религиозный подтекст?

Тарас: Да. На самом деле, я считаю, что это глупость все. У нас же в стране свобода слова присутствует как-никак. Отдаленно. Я считаю, что все артисты имеют право выступать. Конечно, есть те, которые используют ненормативную лексику. Я бы на их месте устраивал бы какие-нибудь тусы, но делал бы это не так явно, не так видно. Думаю, что артистам в Белгороде должны давать шанс развиваться, самовыражаться.

Артем: Я тоже считаю, что это бред. У нас все-таки демократия в стране.

Вам когда-нибудь запрещали выступать?

Тарас: Не было такого, чтобы прям приходили и с подачи какой-то администрации запрещали играть. Мы вообще никак не относимся к политике, у нас этого нет в текстах или еще где-то. Скажем так, мы отдалены от всего этого. Получается так, что ты либо революционер, либо музыкант. Мы себя относим ко вторым. Мы действительно просто хотим играть музло, а политикой пусть занимаются другие люди. Помню, мы как-то выступали в Таллине году в 2007-2008, у них там что-то вроде революции было и русских вообще не пускали в страну. Как раз в этот день был концерт, мы приехали на границу, к нам пригласили каких-то переводчиков, которые проверяли наши текста. Они посмотрели, перевели. Поняли, что ничего такого там нет, и пропустили.