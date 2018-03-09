Концерт питерской металкор-группы Stigmata в Белгороде: как это было
7 марта в Белгороде прошел концерт группы Stigmata c презентацией нового альбома MAINSTREAM? За несколько часов до выступления нам удалось пообщаться с музыкантами – Артемом Лоцких (вокал) и Тарасом Уманским (ритм-гитара).
Расскажите о своем новом альбоме. О чем он?
Тарас: На самом деле, долго очень рассказывать. Эта пластинка, над которой мы работали супердолго, суперусердно. Знаете, за какой-то период жизни ты что-то переосмысляешь. Все песни очень классные, не похожие на те, что мы пели. Есть «тяжелые» треки, также есть необычный feat с Гарри Топором, есть feat с вокалистом группы SCANG. Крутой достойный материал, который я бы сам слушал, если бы был обычным слушателем тяжелой музыки.
Сентябрь горит почти 11 лет. Что поменялось за это время?
Тарас: Я не знаю… Что поменялось?
Артем: Много чего поменялось. Музыка поменялась, подход к музыке.
Тарас: Знаете, поменялось, с одной стороны, все, а с другой – ничего. Мы особо не поменялись. Поменялся образ жизни. Сам культ хождения на концерты стал немного другим. Я думаю, ничего не поменялось особо, всякие тенденции если только новомодные. Они меняются, а мы как есть, так и есть.
В последнее время в Белгороде запретили ряд концертов. Сталкивались ли вы с такими запретами?
Тарас: Я помню, как мы приезжали в Белгород и я видел какие-то объявления, что-то вроде запрета, не помню точно, что там было написано, про какой-то христианский рок.
В общем, искали какой-то религиозный подтекст?
Тарас: Да. На самом деле, я считаю, что это глупость все. У нас же в стране свобода слова присутствует как-никак. Отдаленно. Я считаю, что все артисты имеют право выступать. Конечно, есть те, которые используют ненормативную лексику. Я бы на их месте устраивал бы какие-нибудь тусы, но делал бы это не так явно, не так видно. Думаю, что артистам в Белгороде должны давать шанс развиваться, самовыражаться.
Артем: Я тоже считаю, что это бред. У нас все-таки демократия в стране.
Вам когда-нибудь запрещали выступать?
Тарас: Не было такого, чтобы прям приходили и с подачи какой-то администрации запрещали играть. Мы вообще никак не относимся к политике, у нас этого нет в текстах или еще где-то. Скажем так, мы отдалены от всего этого. Получается так, что ты либо революционер, либо музыкант. Мы себя относим ко вторым. Мы действительно просто хотим играть музло, а политикой пусть занимаются другие люди. Помню, мы как-то выступали в Таллине году в 2007-2008, у них там что-то вроде революции было и русских вообще не пускали в страну. Как раз в этот день был концерт, мы приехали на границу, к нам пригласили каких-то переводчиков, которые проверяли наши текста. Они посмотрели, перевели. Поняли, что ничего такого там нет, и пропустили.
В 2007 году вас слушала в основном неформальная тусовка. Как поменялась публика?
Тарас: Есть поток, который постоянно обновляется. Это молодежь, которая слушает нас года два. А есть некий костяк фанатов, которые приходят даже с детьми на автограф-сессии.
Есть распространенный стереотип, связанных с рок-исполнителями, о том, что они выпивают перед концертами. Было ли у вас такое, что перед концертом вы пили что-то крепче чая?
Тарас: У меня было. Ну вот видишь на столе одна бутылка – это нам на семерых. А так я напивался перед концертами только два раза в жизни. В первый раз мы играли в клубе «Пятница», мы были мелкие еще тогда. И я понял, что это полный отстой. А второй раз было на концерте Amatory. Это было не очень, потому что я не могу играть пьяным, руки вообще не слушаются. Но я знаю многих ребят, которым удается играть пьяными достаточно неплохо.
Как вы отвлекаетесь от постоянных концертов, туров?
Тарас: Я дома занимаюсь программированием, пишу сайты, в компьютерные игры иногда играю. Стараюсь заниматься какими-то бытовыми делами. У меня есть девушка, я с ней провожу много времени.
Сейчас в топе хит-парадов – молодые поп-исполнители, такие как Элджей, Face и т. д. Как вы вообще относитесь к современным поп-исполнителям?
Артем: Да нормально относимся, почему нет?
Тарас: На самом деле мне нравится трек Элджея про вино.
Розовое вино?
Тарас: Да, это правда супертрек, я считаю. Мне он очень зашел. А насчет остальных: я треки послушал, но не все понравились. Face, я считаю – это плохо. Но молодые исполнители имеют право на существование. И хорошо, что вся движуха идет вверх. Парни молодцы, работают, развиваются.
А что предпочитаете слушать?
Тарас: Разное музло слушаю. Вот мы с Митяйчиком недавно по старинке собрались и переслушали все старые песни The Offspring.
Были ли какие-то трешовые случаи на концертах?
Тарас: Было много всего. Так и не вспомнить.
Артем: Помнишь, как нам лифчиков накидали? Вроде это было в Комсомольске-на-Амуре.
Тарас: Да, нам их штук десять на стойку повесили. Еще я помню в каком-то городе навернулся со сцены. Парень пытался забраться на сцену и вот пока он залезал, я случайно наступил ему на руку, не удержал равновесие и упал. Нас и током било. Но в последнее время такого треша нет, мы учимся на своих ошибках. Теперь есть охрана.
Какой вопрос журналистов раздражает вас больше всего?
Тарас: На самом деле, никакие не раздражают. Это суперчестно. Ну вот даже дурным тоном считается спросить «А почему вы называетесь Stigmata?». По идее, все уже об этом знают, но если человеку интересно и он спросил, то я считаю, что ничего страшного в этом нет. А вообще, я дико компромиссный парень. Со мной в принципе легко найти общий язык.
Гуляли по Белгороду?
Тарас: Пока нет, но в прошлый раз, когда приезжали в Белгород в рамках тура, нам удалось погулять. Единственное помню, что здесь была крутая пицца, только не помню, где.
Потапыч?
Тарас: Возможно, ну, она офигенная. Такая маленькая. Мы всегда, когда пригоняли на концерт, сразу шли пиццу за соточку поесть.
Несмотря на болезнь и парочку небольших форс-мажоров (отключившийся в начале концерта микрофон), ребята «зажгли все огни сердец». Как и говорил Тарас, публика на концерте была совершенно разнообразной: те, кто постарше, просили сыграть «Трафареты», а те, что помладше, – песни из нового альбома. Прислушались к последним, и белгородцы услышали такие треки, как «Цунами», «Радио Смерть», «Килогерцы», «Парапланы», «Правда», «Восток». Но и не обошлось без песен, которые стали культовыми в свое время: «Бог меня простит», «О чем ты грустишь» и, конечно, «Сентябрь». А под песню «Сентябрь горит» фанаты, хоть на миг, смогли вернуть свой 2007-й.
Текст: Алла Сидоренко.
Фото: Soda Belgorod – Night Club & Concert Hall.
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