«Пошлой Молли» не дали выразиться в Белгороде

Сообщение об отмене концерта «Пошлой Молли», за неделю до приезда в Белгород участвовавшей в шоу «Вечерний Ургант» на федеральном канале, появилось в группе встречи во «ВКонтакте» на прошлой неделе. «К сожалению, по понятным для всех причинам концерт не состоится», – написали организаторы и пригласили купивших билеты фанатов встретиться в конгресс-отеле «Амакс» для совместного фото и раздачи автографов. Причиной отмены концерта промоутер Валентин Мамедов назвал обсценную лексику, которую группа использует в текстах. Он сообщил „Ъ“, что ему поступали звонки из администрации города с настойчивыми рекомендациями не проводить концерт, однако конкретную фамилию звонившего господин Мамедов назвать отказался. В ночном клубе Soda, где должен был состояться концерт, рассказали, что на протяжении недели звонили из мэрии Белгорода с аналогичными требованиями.

По словам Валентина Мамедова, он до последнего «бился за концерт», так как никакой официальной бумаги не было. Но в последний день «пошло очень много звонков», так что даже встреча с фанатами в отеле не состоялась. «Группа приехала к “Амаксу”, но ее туда не пустили, – рассказал господин Мамедов. – Музыканты и около сотни поклонников стали фотографироваться у входа. Но охранники вызвали полицию». Билеты на «Пошлую Молли» в Белгороде стоили от 700 до 1,5 тыс. руб., было продано около 700. До этого группа успешно выступила в Москве, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и других городах. «Мы понесли убытки на сотни тысяч рублей. Посчитайте трансферт, часть гонораров, предоплату, комиссии за продажи билетов, прокат оборудования, бытовой и технический райдер», – пояснил господин Мамедов.

Директор конгресс-отеля «Амакс» Елена Сидоренко сообщила „Ъ“, что отказать группе в помещении для встречи с поклонниками ее также просили по телефону. По ее словам, начальнику службы безопасности отеля позвонили «от губернатора» и «рекомендовали» не проводить мероприятие «по этическим и идеологическим нормам»: «Нам, как коммерсантам, это тоже не особо понравилось, но мы поддержали инициативу».

Начальник городского управления молодежной политики Алина Денищик сообщила „Ъ“, что никаких писем на имя вице-мэра по безопасности Александра Захарова об отмене концерта «Пошлой Молли» не писала: «Мы не организаторы, у нас волонтерская работа со студентами, попробуйте связаться с советом безопасности». Начальник городского управления по взаимодействию со СМИ Людмила Русинова также заверила „Ъ“, что чиновники «ничего не запрещали, это не в наших полномочиях». Ее позицию поддержал руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Ткачев: «От нас 100% никто не звонил, это не наша тема. Мы не курируем подобные вещи».

Местные промоутеры допускают, что следующим в списке отмененных в Белгороде может стать концерт рэпера Элджея.

Они напоминают, что в 2014 году по рекомендации городского совета безопасности был отменен концерт рэпера Ивана Алексеева, известного как Noize MC, из-за его пацифистских высказываний об отношениях России и Украины со сцены во Львове. Белгородские чиновники тогда известили хозяев клуба «Часы» о необходимости отмены концерта из-за «возможных беспорядков». В том же году на сцены города не пустили Диану Арбенину.

В декабре прошлого года организаторы выступления рэпера Фейса, концерт которого не состоялся в Белгороде, обнародовали адресованное управляющему клуба Soda письмо от вице-мэра Александра Захарова. В нем сообщалось, что «в репертуаре исполнителя присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств». Из письма следовало, что «исполнение песен данной тематики может негативно сказаться на психике и поведении подростков». Также в декабре 2017 года в белгородском пабе «Декабрист» не состоялся концерт лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паука). Владелец паба Алексей Баранов тогда назвал причиной отмены «больную спину» музыканта. Но сам Сергей Троицкий утверждает, что в «Декабрист» приходили сотрудники полиции и угрожали проверками. «В январе я написал письма белгородскому губернатору, мне ответили, что извиняются и сожалеют», – рассказал „Ъ“ господин Троицкий.

Текст: Мария Литвинова

По материалам Коммерсант.ru.

