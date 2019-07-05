Дмитрий Задохин: «БИФ – форум для всех, кто связан с технологиями и желает менять мир к лучшему»

В сентябре в Белгороде пройдет в третий раз форум информационных технологий БИФ-2019. О том, каким будет событие в этом году и что ожидает гостей мероприятия, рассказал организатор форума Дмитрий Задохин.

Чем удивит форум БИФ в этом году?

На форуме, особенно в секции разработки, планируются технически более сложные доклады. Мы добавили количество треков. Все-таки IT нельзя ограничить шестью секциями – это десятки разных направлений. Планируются мастер-классы и воркшопы, которые проведут наши спикеры. Чтобы показать многие современные технологии, будет еще более наглядная экспозона по сравнению с прошлым годом.

Как происходит отбор спикеров на форум?

Первый форум готовился с большим трудом – пригласить спикеров на новое событие было невероятно сложно, приходилось объяснять и доказывать, что будет большое и полезное для всех участников событие. Зачастую многие конференции проходят лишь для местной публики, а мы сразу же дали понять, что готовы работать на федеральном уровне. В прошлом году благодаря хорошим отзывам после первого форума удалось пригласить топовых экспертов.

Часть наших спикеров уже выступала на форуме ранее. Не нужно думать, что они не поделятся новыми лайфхаками – мы приглашаем экспертов, у которых за год проходят колоссальные изменения в карьере. Они включаются в новые проекты, получают опыт работы на высоком уровне.

Известны имена спикеров, которые приедут в этом году на форум?

Мы изменили методику отбора, и теперь спикеры сами подают доклады, предлагают темы своих выступлений. Отбирать их будет программный комитет, куда войдут представители белгородских IT-компаний. Но уже сейчас мы знаем, что среди спикеров будет Сергей Абдульманов – один из создателей компании «Мосигра». Это один из бизнесменов, который делает все наоборот вопреки шаблонам. Он пришел в бизнес из IT-отрасли и взорвал индустрию настольных игр в стране. Также он давно ведет блог на «Хабре», который знаком айтишникам. Многие посты и сообщения в блоге я раньше даже распечатывал и делал подшивку – это и было моей первой бизнес-литературой. В прошлом году мы приглашали Сергея в качестве спикера, в этом году он предложил выступить на БИФе сам с уникальным кейсом.

Планируем привлечь иностранных спикеров. Несмотря на то, что русские айтишники всегда на слуху и работают по всему миру, чаще всего за рубежом создаются глобальные IT-продукты. Наши специалисты заинтересованы в изучении западных трендов ведения бизнеса, подходах к управлению командами, а также актуальных направлений в разработке продуктов.

Темы форума будут отличаться от предыдущих?

Обязательно будут доклады по многим популярным темам вроде больших данных, интернету вещей, нейронных сетей, искусственному интеллекту. В некоторых секциях обязательно выступят эксперты из Белгорода. Наши компании работают на федеральном уровне, и им есть чем поделиться со своими коллегами.

Как форум меняет регион?

БИФ – это коммуникации, дискуссии, заряд энергии для всех участников. Люди, работающие в разных компаниях, встречаются на форуме, где происходит тесное общение, обсуждение идей. Гости просят на форуме уделить больше времени для нетворкинга. Общение со спикерами дает многим участникам возможность выйти на новый виток в своей карьере, поработать в будущем над совместными проектами.

В этом году БИФ 2019 пройдет вместе с федеральным форумом ПРОФ-IT. Не затеряется ли он на фоне другого события?

У этих мероприятий совершенно разная аудитория. ПРОФ-IT – это событие для представителей власти со всей страны, курирующих развитие IT-отрасли, и в стране в целом, а также для менеджеров компаний, которые представляют региональные проекты на одноименном конкурсе. БИФ – форум для всех, кто связан с технологиями и желает менять мир к лучшему через свои решения. Участники ПРОФ-IT смогут остаться на БИФе и тем самым познакомятся с местными компаниями и аудиторией. Можно сказать, что оба форума будут дополнять друг друга.

Можете назвать хэдлайнера мероприятия?

Мы верим в чудо! Пригласили Илона Маска и Стива Возняка. Пост с приглашением Илону Маску есть в официальном аккаунте форума в Твиттере, а Стиву Возняку писали письмо, он обещал подумать. Еще пригласим несколько российских «звезд» IT-индустрии, но это пока секрет.