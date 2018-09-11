Узнайте секреты успешной работы сайта от экспертов из 1С-Битрикс, Яндекс, ВКонтакте
20 сентября в Белгороде пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: анатомия интернет-торговли». Слушатели семинара получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли. Компании 1С-Битрикс, Яндекс, ВКонтакте, МойСклад, Pony Express, Координационный центр национального домена сети Интернет, CSN, расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.
«Вам тоже надоели бесконечные форумы, тренинги и мастер-классы? Да, мероприятий много и выбрать реально полезное очень сложно. Спикеры семинаров «Формула сайта» дают информацию без воды и без рекламы, это наше условие. Это не инфобизнес, мы не зарабатываем на слушателях – семинар бесплатный», — говорят организаторы.
Что узнают слушатели на семинаре:
— как сделать случайного покупателя постоянным клиентом
— как наладить работу склада, платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой
— где продвигать сайт и не разориться на рекламе
— как угадать желания клиентов с помощью CRM
— сколько клиентов можно найти в социальных сетях
— как сэкономить 500 тыс. руб. на разработке нового интернет-проекта
— какие интернет-технологии внедрить сегодня, чтобы опередить конкурентов.
Дата и время: 20 сентября в 10.00
Место проведения: Дом офицеров, ул. Куйбышева, д. 33а
Подробная информация о мероприятии.
«Нет, это не очередной рекламный тренинг», — акцентируют организаторы, «в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в рекламе своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами».
Этот семинар для тех, кто хочет:
– успешно начать бизнес в интернете и перестать надеяться только на торговые точки;
– развивать онлайн-продажи, искать новых клиентов и удерживать старых;
– превзойти конкурентов в продажах, прибыли и популярности;
– вести бизнес на опережение, а не гнаться за лидерами рынка.
«Бизнес — это эскалатор, который едет в обратную сторону, и если вы идете, то остаетесь на месте. Чтобы продвигаться, нужно бежать. Для начала просто приходите на семинар, и он станет отправной точкой для позитивных изменений в вашей компании» - говорят организаторы.
Для бесплатного участия достаточно зарегистрироваться. Набор слушателей закончится через 4 дня.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «CSN»: (4722) 777-03-33, info@csn.ru, formula.1c-bitrix.ru.
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