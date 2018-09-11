Узнайте секреты успешной работы сайта от экспертов из 1С-Битрикс, Яндекс, ВКонтакте

«Вам тоже надоели бесконечные форумы, тренинги и мастер-классы? Да, мероприятий много и выбрать реально полезное очень сложно. Спикеры семинаров «Формула сайта» дают информацию без воды и без рекламы, это наше условие. Это не инфобизнес, мы не зарабатываем на слушателях – семинар бесплатный», — говорят организаторы.

Что узнают слушатели на семинаре:

— как сделать случайного покупателя постоянным клиентом

— как наладить работу склада, платежей и онлайн-кассы без претензий налоговой

— где продвигать сайт и не разориться на рекламе

— как угадать желания клиентов с помощью CRM

— сколько клиентов можно найти в социальных сетях

— как сэкономить 500 тыс. руб. на разработке нового интернет-проекта

— какие интернет-технологии внедрить сегодня, чтобы опередить конкурентов.

Дата и время: 20 сентября в 10.00

Место проведения: Дом офицеров, ул. Куйбышева, д. 33а

Подробная информация о мероприятии.

«Нет, это не очередной рекламный тренинг», — акцентируют организаторы, «в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в рекламе своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами».

Этот семинар для тех, кто хочет:

– успешно начать бизнес в интернете и перестать надеяться только на торговые точки;

– развивать онлайн-продажи, искать новых клиентов и удерживать старых;

– превзойти конкурентов в продажах, прибыли и популярности;

– вести бизнес на опережение, а не гнаться за лидерами рынка.

«Бизнес — это эскалатор, который едет в обратную сторону, и если вы идете, то остаетесь на месте. Чтобы продвигаться, нужно бежать. Для начала просто приходите на семинар, и он станет отправной точкой для позитивных изменений в вашей компании» - говорят организаторы.

Для бесплатного участия достаточно зарегистрироваться. Набор слушателей закончится через 4 дня.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «CSN»: (4722) 777-03-33, info@csn.ru, formula.1c-bitrix.ru.