В парке Победы покажут спектакли о войне

22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, организаторы проекта «Театральный сезон» подготовили особенную программу.

В 16:00 на импровизированной сцене театральной набережной белгородцы будут чтить героев и память о них.

Программа фестиваля «Театральный сезон» на 22 июня:

16:00—18:00 Трансляция спектакля в рамках Дня памяти и скорби «Зори здесь тихие» (1981 г., 118 мин. Большой театр)

18:00—19:30 Театр на Набережной с белгородскими театральными студиями:

Мини-спектакль «Страницы памяти» (6+) от театра эстрадных миниатюр «Без антракта» и детского театрального коллектива «Сад Мельпомены» (ГЦНТ «Сокол»)



Интерактивная-развлекательная программа со зрителями «Театральная мозайка» (0+) от театральной студии «Экспромт» (ГЦНТ «Сокол»)

19:00—21:00 Трансляция в рамках Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» — кинопоказ легендарного фильма «Белорусский вокзал».

По материалам «Афишки31»