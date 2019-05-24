Для физиков и лириков: в Белгороде пройдет фестиваль #НАУКАДЖАЗ

Белгородский госуниверситет и филармония представляют новый проект, который объединит науку и музыку. 1 июня с 12:00 Ботанический сад НИУ «БелГУ» превратится в масштабный культурно-образовательный центр под открытым небом.

Гости фестиваля #НАУКАДЖАЗ смогут познакомиться с институтами вуза в павильонах «Фестиваль профессий НИУ «БелГУ», с научными разработками и достижениями университета на интерактивной выставке «Прикоснись к науке», со студенческими конструкторскими бюро.

Ученые Белгородского госуниверситета и приглашенные из Москвы известные научные журналисты увлекательно и доступно расскажут о связи науки и музыки, медицины и искусства, об искусственном интеллекте, темной материи и генно-модифицированных продуктах, развеют многие существующие мифы. Молодые ученые и студенты университета проведут мастер-классы, сразятся в интеллектуальной битве Science Battle, покажут химическое шоу и устроят битву роботов.

В музыкальной программе примут участие народный артист России, пианист Даниил Крамер, известная российская джазовая певица, солистка Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема Армине Саркисян, лауреат международных конкурсов, саксофонист Антон Румянцев, а также биг-бэнд No Comment под управлением Владимира Уварова, победитель телепроекта «Большой джаз» Дмитрий Мосьпан (Москва), группа «Сахар-Бэнд», оркестр «Биляр бэнд» (БГИИК), биг-бэнд Воронежской филармонии, ансамбль «Токаев-квартет», Евгений Минев (саксофон), Валерий Михайлов (электровиолончель) и многие другие музыканты из Белгорода, Москвы и Петербурга.