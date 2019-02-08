В Мануфактуре пройдет воскресная барахолка ТVОЕ МОЕ
На образовательной платформе в Белгороде, по адресу: ул. Победы, 83б, «Лента», 3-й Этаж 10 февраля, с 12:00 до 8 вечера можно будет купить, продать или просто обменяться одеждой, книгами и другими вещами.
Событие ТVОЕ МОЕ имеет три секции:
► SALE — любопытные вещи по весьма демократичным ценам: одежда, сумки, обувь, книги, комиксы, значки, украшения и т.д.
► FREE — любую вещь можно забрать совершенно бесплатно. Это и книги, и одежда, и много чего еще.
► TALK — самая большая зона, на которой можно завести полезные знакомства, послушать интересную музыку, узнать, почему рынки-блошки помогают экологии. А еще у гостей будет возможность обменять вещи по бартеру, если не хочется тратить деньги. Как говорят организаторы, получить понравившуюся вещь можно и в обмен на сладости.
Главное требование: чтобы все вещи были чистыми и не содержали каких-либо повреждений. Кроме того, на каждом изделии должна быть бирка/этикетка. Необходимо сделать их самостоятельно из любой плотной бумаги, указать стоимость и свой номер телефона.
Вход —100 рублей. Билет можно получить при покупке любого напитка в кафе Drive или любого значка от мастерской Iva Hand в день мероприятия или заранее.
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