Белгородскому Дворцу детского творчества — 40 лет

18 января 1979 года был торжественно открыт новый городской Дворец пионеров. Его открытие было долгожданным и радостным событием и состоялось в год, объявленный ООН Годом ребенка.

Новое здание Дворца считалось одним из самых больших в стране. Дворцовый комплекс – это три корпуса: кружковый, театральный и спортивный комплекс. Театральный корпус со зрительным залом на 500 мест. Кружковой корпус – до сих пор самое оживленное место во Дворце. Здесь находится большая часть кружков (технического творчества, эстетические, театральные, музыкальные). Третий корпус – спортивный.

Для обсерватории из ГДР был выписан самый новейший телескоп. Это был большой подарок для белгородцев. В расписании занятий значились духовой оркестр и оркестр народных инструментов, вокально-инструментальный ансамбль и пионерский хор, хореографическая и театральная студии, авиа- и судомодельный кружок, кружки юных астрономов, радиоспортивный и шахматный. Всего 69 объединений, которые посещали около 4 тысяч ребят.

В 1986 году в связи с расширением сфер деятельности приказом Министерства просвещения РСФСР №32 от 7 февраля 1986 года Дом пионеров был переименован в Белгородский городской Дворец пионеров и школьников. Затем приказом Министерства просвещения за №862 от 10 января 1991 года был переименован в Белгородский Дворец детского творчества детей и подростков. В 1997 году коллектив Дома пионеров и школьников был занесен в книгу трудовой славы Белгорода.

В 2003 году Дворец творчества принял участие во втором Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования и стал его победителем. С 1 июня 2003 года Дворец творчества детей и подростков приказом Управления образования администрации города Белгорода №591 от 26 мая 2003 года был переименован в Белгородский Дворец детского творчества.

На протяжении многих лет сменялись поколения воспитанников, молодые педагоги приходили на смену ветеранам труда, перенимая лучшие традиции воспитания, сменялись руководители, оставляя свой опыт и частичку души, а Дворец был и остается любимым местом людей разных возрастов.