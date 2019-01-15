В выставочном зале «Родина» покажут исторические карты Белгородской области

Это совместный выставочный проект, подготовленный БРОО «Союз потомков служилых», НИУ «БелГУ» и Институтом приграничного сотрудничества и интеграции.

В экспозиции выставки посетителям будут предложены исторические карты территории современной Белгородчины и раритетные экспонаты. Посмотреть на них можно будет до 27 января, с 11:00 до 19:00.

По материалам «Афишки31»