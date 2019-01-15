В выставочном зале «Родина» покажут исторические карты Белгородской области
16 января откроется выставка «Южное Порубежье XVI–XVIII вв. Анти-фейк», приуроченная к 65-летию образования Белгородской области.
Это совместный выставочный проект, подготовленный БРОО «Союз потомков служилых», НИУ «БелГУ» и Институтом приграничного сотрудничества и интеграции.
В экспозиции выставки посетителям будут предложены исторические карты территории современной Белгородчины и раритетные экспонаты. Посмотреть на них можно будет до 27 января, с 11:00 до 19:00.
По материалам «Афишки31»
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