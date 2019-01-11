На белгородский фестиваль вареников приедет театр «Беспредел» из Санкт-Петербурга
В Белгороде 12 и 13 января во второй раз проведут городской фестиваль вареников. Организаторы анонсируют чемпионат по лепке вареников, в котором сразятся восемь лучших шеф-поваров города, конкурс среди предприятий общепита, «битву колядок», бесплатную дегустацию и даже раздачу горожанам на Соборной площади 2019 порций вареников. Также второй день фестиваля завершится иммерсивным (с полным погружением зрителей в действие) спектаклем «Белые сны», который в 17:00 покажет Санкт-Петербургский театр «Беспредел».
Актеры уже во второй раз приедут в наш город — летом 2017 года они уже выступали в Губкине и Белгороде. В этом году их пригласили организаторы фестиваля, которые были знакомы с их творчеством.
— «Белые сны» — фантастическая история, понятная и самым маленьким зрителям, и зрителям рослым, взрослым, и даже очень серьезным. Эта сказка поможет всем окунуться в мир детства, волшебства и чуда!.. Зрителям старшим, бесстрашным и крепким есть шанс увидеть самих себя, их затянет в мир давнишних желаний, внезапного отчаянья, неиссякаемой надежды и запорошенных снегом давних мечтаний главного героя, — рассказала о кратком содержании «Белых снов» актриса театра Виолетта Мосина.
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«Белые сны», фото предоставлено театром «Беспредел»
Текст: Андрей Маслов
По материалам FONAR.TV
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