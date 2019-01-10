Белгородцев приглашают на «Искусственный интеллект»

12 января в 19:30 в Арт-ресторане «Галерея» (с. Соломино, Зеленый пер, 1а) пройдет интеллектуальная командная игра для ценителей искусства, вкусной еды и уютной обстановки.

Арт-квиз «Искусственный интеллект» – игра для тех, кто хочет освежить свои школьные знания, расширить кругозор или по-новому взглянуть на окружающий мир. Арт-квиз – это обо всех видах искусства в любом его виде и проявлениях. Посетителей ожидает все самое приятное – интересные несложные вопросы, дружеская компания и вкусная еда.

Рекомендуемое количество участников – от 2 до 10 человек. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

По материалам 2DO2GO Белгород