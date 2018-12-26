На Соборной площади проходит новогодняя ярмарка
До 13 января там будут готовить различные праздничные блюда.
28, 29 и 30 декабря пройдет день гриля, 31 декабря – день оливье, 1 и 2 января – день традиционных русских напитков, 6 января – день русской каши, 7 января – день шашлыка, 8 января – день студня и 13 января – фестиваль вареников.
На фестивале вареников вас ждет культурно-развлекательная программа, розыгрыши призов, гадания, щедрование, игры и забавы со сказочными героями.
В новогоднюю ночь ярмарка будет работать до 5 часов утра.
По материалам 2DO2GO Белгород
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