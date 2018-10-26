Уикенд в Белгороде с 27 по 28 октября

«МультиКосмос» – мультимедийный спектакль. Вместе с космическими рейнджерами Астрой и Лео детям и их родителям предстоит отправиться в большое увлекательное космическое путешествие.

«МультиКосмос» расскажет ребятам и родителям об устройстве Солнечной системы, планетах, звездах, нашей Вселенной и открытиях. Вместе с героями надо будет выполнять различные задания на большом экране, который управляется специальными светодиодными браслетами. В спектакле используется уникальный для РФ интерактивный развивающий видеоконтент.

Также всех посетителей шоу ждут различные интерактивные площадки, фотозоны с 3D-иллюзиями, VR-аттракционы и розыгрыш космических призов.

Подробности – на сайте.

Танцевальный фестиваль «Мясорубка Battle»

Дворец культуры «Энергомаш»

17:00