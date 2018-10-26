Уикенд в Белгороде с 27 по 28 октября
27 октября
МультиКосмос. Мультимедийное шоу для детей и родителей
Центр молодежных инициатив
12:00
«МультиКосмос» – мультимедийный спектакль. Вместе с космическими рейнджерами Астрой и Лео детям и их родителям предстоит отправиться в большое увлекательное космическое путешествие.
«МультиКосмос» расскажет ребятам и родителям об устройстве Солнечной системы, планетах, звездах, нашей Вселенной и открытиях. Вместе с героями надо будет выполнять различные задания на большом экране, который управляется специальными светодиодными браслетами. В спектакле используется уникальный для РФ интерактивный развивающий видеоконтент.
Также всех посетителей шоу ждут различные интерактивные площадки, фотозоны с 3D-иллюзиями, VR-аттракционы и розыгрыш космических призов.
Подробности – на сайте.
Танцевальный фестиваль «Мясорубка Battle»
Дворец культуры «Энергомаш»
17:00
Сильнейшие танцоры города сойдутся здесь в жаркой схватке за звание лучшего в своем направлении. Для программы феста выбраны самые популярные жанры уличных танцев. Соревнования пройдут в номинациях: Hip Hop 1x1 kids; Hip Hop 1х1 adults; Hip Hop 2x2; Popping 1x1; Allstyles 1х1.
Победители получат невероятно крутые призы от партнеров фестиваля. А судейство будут осуществлять известнейшие танцоры, уже успевшие добиться очень многого. Их имена знают на всероссийских и зарубежных конкурсах. Приглашенные гости проведут мастер-классы для зрителей и участников.
Зарегистрироваться в качестве участника и узнать другие подробности можно в группе VK.
Halloween. Вечеринка по мотивам фильма «Проклятие монахини»
Ночной клуб «ЧА:СЫ»
22:00
В преддверии самой страшной ночи в году – Хэллоуина – 27 октября в ночном клубе «ЧА:СЫ» пройдет вечеринка «Halloween. Проклятие монахини». Будет безумно весело и ужасно страшно!
Музыка от диджея Izzy, кровавые коктейли и закуски – эта ночь обещает быть жаркой. Гостю, который придет в самом страшном костюме, достанется приз в размере 10 тысяч рублей.
С 22:00 до 23:00 всем желающим – бесплатный ужасающий грим!
Узнать подробную информацию о вечеринке и зарезервировать столик можно по телефону: +7 (961) 170-88-85 и в группе VK.
28 октября
Летающая русалка. Цветной теневой спектакль с живой музыкой и итальянским конферансье
Креативное пространство «Гнездо»
12:00
Спектакль «Летающая русалка» облетел Индию и Италию, Москву и Урал. Это история о древних фантастических существах и их обыкновенной дружбе, наполненная неожиданными поворотами и смешными виражами. Главный герой – бесстрашный искатель и путешественник. Персонажи переживают чудесные метаморфозы, превращаясь из живописных теней в светящихся кукол, а затем в артистов, которые вживую общаются со зрителями.
Узнать подробности можно на сайте.
Диалог. Практика публичных выступлений
Ул. Корочанская, 41а
18:00
Желаете обрести уверенность в общении? Развить харизматичность и смело выступать публично? Добро пожаловать в клуб «Диалог. Практика публичных выступлений»!
Здесь вы сможете повысить свою эффективность по трём направлениям: выступление перед публикой;
ведение диалога; ведение дискуссии.
Огромным плюсом встреч является наличие обратной связи от участников клуба, что будет способствовать вашему прогрессу в этих направлениях. Все выступления фиксируются на видео и раздаются лично. У вас есть возможность посмотреть на себя со стороны, проанализировать выступления и улучшить их. Вы обретёте множество полезных знакомств, сможете активно развиваться в кругу единомышленников.
Узнать подробности вы можете в группе VK.
По материалам 2DO2GO
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.