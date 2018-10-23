В Курске проходит конкурс «Золотой микрофон WKaraoke»

Сам конкурс «Золотой микрофон WKaraoke» проходит в три этапа. На отборочном этапе конкурсантам нужно подготовить одну композицию в любом жанре. Жюри оценит исполнение песни и определит прошедших в следующий этап.

Затем за два дня до полуфинала участникам предоставят список музыкальных композиций, которые могут быть исполнены. В день выступления жеребьевкой будут распределены песни.

За три дня до финала местным жителям дадут список песен. На заключительном этапе им придется исполнить сразу две композиции, которые определят жеребьевкой. В день финала пройдет и награждение конкурсантов. Выигравший получит 30 тысяч рублей.

Подробности о заявках здесь.

По материалам KueskTV.ru.