В Курске проходит конкурс «Золотой микрофон WKaraoke»
Заявить о своем таланте и побороться за приз может каждый местный житель, заполнив заявку до 31 октября.
Сам конкурс «Золотой микрофон WKaraoke» проходит в три этапа. На отборочном этапе конкурсантам нужно подготовить одну композицию в любом жанре. Жюри оценит исполнение песни и определит прошедших в следующий этап.
Затем за два дня до полуфинала участникам предоставят список музыкальных композиций, которые могут быть исполнены. В день выступления жеребьевкой будут распределены песни.
За три дня до финала местным жителям дадут список песен. На заключительном этапе им придется исполнить сразу две композиции, которые определят жеребьевкой. В день финала пройдет и награждение конкурсантов. Выигравший получит 30 тысяч рублей.
Подробности о заявках здесь.
По материалам KueskTV.ru.
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