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В Белгороде к 2020 году появится скейт-парк с памптреком

Как стало известно БЭИ, его построят на Харьковской горе, но точное место пока не определено.

  • Памптрек в Марьино

Подрядчиком объекта станет компания UrbanMAF, общественное пространство они создадут вместе с другой компанией, которая делает скейт-парки по всей России. Помимо спортивных объектов, они построят амфитеатр, кабинки для переодевания и точку общепита.

А пока что белгородских скейтеров и велосипедистов просят присылать свои идеи и предложения для будущего парка на почту info@belgorod.bike

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Автор: Ирина
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