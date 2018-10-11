В Белгороде к 2020 году появится скейт-парк с памптреком

Подрядчиком объекта станет компания UrbanMAF, общественное пространство они создадут вместе с другой компанией, которая делает скейт-парки по всей России. Помимо спортивных объектов, они построят амфитеатр, кабинки для переодевания и точку общепита.

А пока что белгородских скейтеров и велосипедистов просят присылать свои идеи и предложения для будущего парка на почту info@belgorod.bike