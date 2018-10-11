В Белгороде к 2020 году появится скейт-парк с памптреком
Как стало известно БЭИ, его построят на Харьковской горе, но точное место пока не определено.
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Памптрек в Марьино
Подрядчиком объекта станет компания UrbanMAF, общественное пространство они создадут вместе с другой компанией, которая делает скейт-парки по всей России. Помимо спортивных объектов, они построят амфитеатр, кабинки для переодевания и точку общепита.
А пока что белгородских скейтеров и велосипедистов просят присылать свои идеи и предложения для будущего парка на почту info@belgorod.bike
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