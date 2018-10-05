Уикенд в Белгороде с 6 по 7 октября
6 октября
Концерт Атморави
Выставочный зал «Родина»
19:00
Творчество Атморави можно поместить куда-то между БГ и Placebo с A-ha и Depeche mode — и это будет весьма корректным ходом: тексты Атморави афористичны и выдают немалый культурный багаж, а музыка и голос отсылают к перечисленным западным артистам.
Но фокус в том, что подобного сочетания, да еще столь гармоничного, на нашей сцене не было вообще никогда, и потому, несмотря на все сравнения, Атморави уникален. При всей безмятежности звучания, вызывающего перед внутренним взором картину ясного южного вечера, при завораживающей красоте музыки, это не однодневка и не пустышка.
Билеты можно приобрести в выставочном зале «Родина» (пр-т Б.Хмельницкого, 71) и в магазине Exclusive Jeans (бульвар Народный, 82, ТЦ «Пассаж», 2й этаж, с 10:00 до 19:00) у организаторов.
Rammstein кавер-шоу группы Ramm'band
Ресторан Icebeerg
19:00
Ramm'band – столичный кавер-трибьют-проект, исполняющий треки культовых немцев Rammstein и скандального проекта Lindemann. За 5 лет существования, группа исполнила более 50 различных песен Rammstein и дала более трёх десятков концертов. В сет-листе будут присутствовать ранее не исполненные редкие песни Rammstein, а огня на сцене будет еще больше. Также группа представит новые треки проекта Lindemann и отметит двадцатилетие самого известного концерта Rammstein: Live aus Berlin.
Подробности в группе VK.
7 октября
Евгений Гришковец: «Предисловие к роману»
ДК «Энергомаш»
19:00
Популярный драматург, театральный режиссёр и киноактёр, музыкант, писатель, телеведущий сделает на сцене то, с чего когда-то начинал свою сценическую деятельность, и то чего почти тридцать лет на сцене не делал. Евгений Гришковец последние десять лет, начиная с 2008 года, выпускает по одному моноспектаклю в три года. Но в этом году он завершает трёхлетнюю работу по написанию романа «Театр отчаяния или отчаянный театр» и захотел представить сценическое предисловие к новой книге, кровно с ней связанное.
Суперзрелищное шоу «Нэнси»
ГриннBeer
19:00
Российская и украинская музыкальная поп-рок группа представит суперзрелищное шоу, в котором на самом высоком профессиональном и эмоциональном уровне прозвучат и новейшие, и всенародно любимые хиты «Нэнси»: «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Чёрный кадиллак», «Ах, туман-туман» и многие другие.
Первый белгородский полумарафон Pulse
Парк Победы
9:00
Это будет увлекательный забег по центральной части города Белгорода и живописной набережной реки Везелка.
Подробности в группе VK.
По материалам 2DO2GO и «Афишки31»
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