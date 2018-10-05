Уикенд в Белгороде с 6 по 7 октября

Творчество Атморави можно поместить куда-то между БГ и Placebo с A-ha и Depeche mode — и это будет весьма корректным ходом: тексты Атморави афористичны и выдают немалый культурный багаж, а музыка и голос отсылают к перечисленным западным артистам.

Но фокус в том, что подобного сочетания, да еще столь гармоничного, на нашей сцене не было вообще никогда, и потому, несмотря на все сравнения, Атморави уникален. При всей безмятежности звучания, вызывающего перед внутренним взором картину ясного южного вечера, при завораживающей красоте музыки, это не однодневка и не пустышка.

Билеты можно приобрести в выставочном зале «Родина» (пр-т Б.Хмельницкого, 71) и в магазине Exclusive Jeans (бульвар Народный, 82, ТЦ «Пассаж», 2й этаж, с 10:00 до 19:00) у организаторов.

Rammstein кавер-шоу группы Ramm'band

Ресторан Icebeerg

19:00