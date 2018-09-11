Межрегиональная Слобожанская лига КВН 2018 снова пройдет в Белгороде

Конкурсы: приветствие, музатлон, видеоконкурс и музыкальное домашнее задание.

18 сентября на сцену выходят команды: «Девчонки» (Клин), «Диалект» (РУДН, Москва), «Радиоактивные люди» (Белгород), «Орел, решка и ребро» (Орёл) и «ООО» (Москва).

19 сентября за путевки в ½ финала сражаются команды «Такси» (Белгород), «Ну шо, ты!» (Белгород), «Ночной клуб» (Тула), «13 этаж» (Гагарин, Смоленская обл.), «Есть одно но» (Москва) и «Женская версия ГУУИ МГТУ им. Баумана» (Москва).

Начало: в 19:00.

Подробнее по телефону: +7 (4722) 23-29-14.

По материалам «Афишки31».