Откуда хмельные корни Белгорода растут

По архивным документам и сохранившимся этикеткам можно восстановить наименования сортов пива, производимых в нашем городе. Завод Эсслингеров выпускал «Черное», «Кабинетное», «Пильзенское» и «Венское». Этикетки, как и для многих пивзаводов России, печатались типографией Майера в Либаве.

За варкой пива следили специальные технологи – ответственные пивовары, ведь качество пива напрямую зависело от мастерства пивовара. Этот период работы белгородских заводов отличается частотой смены пивоваров. В 1912 году губернской санитарно-исполнительной комиссией на белгородских пивных заводах были проведены проверки. Завод Эсслингеров получил предписание о сооружении очистных сооружений для стоков, попадающих в реку Везелка.

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С началом первой мировой войны в Российской Империи ввели сухой закон, что означало перепрофилирование пивных заводов. Однако в документах за 1915 год завод в Белгороде числился действующим, на нём трудилось до 10 человек.

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