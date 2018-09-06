Откуда хмельные корни Белгорода растут
Бывший пивоваренный завод располагался в начале проспекта Богдана Хмельницкого, его старые корпуса теперь являются памятниками архитектуры.
-
Проспект Богдана Хмельницкого, 20
_______________________________
О вкусовых качествах пива, сваренного в стенах белгородского пивзавода, до сих пор ходят легенды...
_______________________________
Практически все пивные заводы России располагались возле рек, что являлось удобным при заборе воды для производства и заготовке льда для ледника. Не являлся исключением и наш город, самый ранний документ, указывающий на существование пивоварни в Белгороде — карта города, дата составления которой приблизительно 30-е годы XІX века. Владельцем этой, вероятно, первой белгородской пивоварни являлся Лука Третьяков, а месторасположение её — берег реки Северский Донец, соответствует кварталу между современной улицей Преображенской и проспектом Славы. Судьба пивоварни владельца Третьякова неизвестна, а следующее упоминание о наличии в Белгороде пивоваренного завода имеется только в «Списках заводов Белгорода» за 1859 год.
-
Проспект Богдана Хмельницкого, 20
Здание на проспекте Богдана Хмельницкого принадлежало Александру Эссиленгеру, уроженецу Баварии, в конце 1902 года он обратился в губернское акцизное управление для освидетельствования построенного им собственного пивомедоваренного завода.
_________________________
Завод состоял из четырехэтажной каменной солодосушилки, ледника, варочного, бродильного, моечного и разливочного отделений.
_________________________
Бродильное отделение состояло из восьми деревянных чанов, сусловарочный котёл был рассчитан на 385 ведер. Загрязненная вода Везёлки не могла употребляться для производства пива, и для этих целей в варочном отделении завода был сделан абиссинский колодец с насосом. Уже к 1907 году варочный котёл был заменен на объем 512 ведер. После 1912 года была произведена значительная реконструкция завода по проекту, сделанному за границей. К этому году на заводе работало 12 человек, а продукции в год выпускалось на 43,5 тыс. рублей.
По архивным документам и сохранившимся этикеткам можно восстановить наименования сортов пива, производимых в нашем городе. Завод Эсслингеров выпускал «Черное», «Кабинетное», «Пильзенское» и «Венское». Этикетки, как и для многих пивзаводов России, печатались типографией Майера в Либаве.
За варкой пива следили специальные технологи – ответственные пивовары, ведь качество пива напрямую зависело от мастерства пивовара. Этот период работы белгородских заводов отличается частотой смены пивоваров. В 1912 году губернской санитарно-исполнительной комиссией на белгородских пивных заводах были проведены проверки. Завод Эсслингеров получил предписание о сооружении очистных сооружений для стоков, попадающих в реку Везелка.
_______________________
С началом первой мировой войны в Российской Империи ввели сухой закон, что означало перепрофилирование пивных заводов. Однако в документах за 1915 год завод в Белгороде числился действующим, на нём трудилось до 10 человек.
_______________________
После 1917 года история белгородских пивных заводов, как и история всей большой страны, начала свой новый отчет — заводы были национализированы. В эпоху НЭПа бывший завод Эсслингеров стал носить название «Северо-Донецкая Бавария» и был сдан в аренду. Так, начавшееся в начале XIX века белгородское пивоварение и вовсе прекратило своё существование в конце XX века.
Текст: Люда Матрёнина.
По материалам The Cock Pub & Shop | Белгород.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.