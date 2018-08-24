Белгородцев приглашают отметить вторую годовщину проекта «Активный горожанин»
«День активного горожанина» пройдет 25 августа в парке Победы, начало в 17:00.
По информации организаторов, «День активного горожанина» начнется с прибытия победителей интерактивной акции «Герои нашего города» на байдарках и в автоколонне от клуба любителей миникуперов на набережной Везёлки. А хор активных горожан споёт песню, которую выбирали предварительным голосованием. Также мэрия анонсировала в парке Победы запуск аэростатов.
На протяжении праздника белгородцы смогут увидеть выступление кавер-группы Stereobit, поучаствовать в мастер-классе от школы танцев The First Crew и отрытой велотренировке от школы правильного спорта I love supersport, городском сити-квесте и пленэре.
Помимо этого на набережной Везелки и на площади перед сценой в парке Победы будет работать школы волонтеров и «Активного долголетия», две детские площадки с конкурсами и мастер-классами, творческие мастерские, детские и взрослые веселые спортивные старты и многое другое.
«Активный горожанин» — онлайн-проект мэрии Белгорода, на сайте которого жители города могут оставлять жалобы о качестве дорог, благоустройстве города и работе управляющих компаний. А также отслеживать реакцию городской администрации.
Текст: Руслан Евсюков.
По материалам FONAR.TV.
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