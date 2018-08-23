В Белгороде пройдет Gakko Fest — 2018
С 24 по 26 августа состоится юбилейный, 10-й аниме-гик фестиваль Gakko — одно из самых ярких событий для всех фанатов современной поп-культуры.
Участников и гостей фестиваля ждут крутейший косплей, авторы комиксов, ярмарка, выставка, множество развлекательных стендов, турниры по настольным и консольным играм и многое другое.
Афиша X аниме-гик фестиваля «Gakko»:
24 августа (пятница) в 19:30 — бесплатный показ аниме ленты «Патема на оборот» в Доме офицеров (ул. Куйбышева, 33а)
25 августа (суббота) в 11:00 — косплей-шоу, двухуровневая ярмарка, турниры, мастер-классы, аллея авторов, конкурс фан-арта и фото-косплея в Центре молодёжных инициатив (ул. Студенческая, 17а)
26 августа (воскресенье) в 11:00 — легендарный «Ореховый микс»: награждение участников, конкурсы, свободный микрофон в месте «Мануфактурак34» (ул. Победы, 83б, гипермаркет «Лента»).
Подробнее по телефону: +7 (980) 528-28-98.
По материалам «Афишки31».
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