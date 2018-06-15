Уикенд в Белгороде с 16 по 17 июня
Вечеринка на балконе Мануфактуры (К34), импровизированный читальный зал в парке Победы и многое другое – как весело и с пользой провести эти выходные в городе.
16 июня
Студия «Талант», ул. Есенина, 8а
Мастер-класс по эбру
14:00
Эбру – это древнейшее искусство рисования на поверхности воды с помощью секретов использования специальных растений. Во время мастер-класса каждое прикосновение, каждая капелька становится частью вас. Если рисовать интуитивно и не задумываться о результате, вода сама подскажет и поведёт узор. Запаситесь всем необходимым, поймайте вдохновение и начинайте творить уникальные рисунки на воде, используя технику эбру!
Стоимость: 550 рублей.
Предварительная запись обязательна. Подробности – по телефону: +7 (904) 096-20-92 или в группе в VK.
Парк Победы
Тематическая программа «Сказочное ассорти» в рамках летнего цикла «Читающая набережная»
16:00
Это цикл мероприятий, включающих работу импровизированного читального зала с подборкой книг, организацию и проведение мастер-классов, викторин, конкурсов, флешмобов.
В программе :
«Литературная скамейка Арт-объект» — для всех любителей чтения подготовлена подборка художественной и познавательной литературы о сказках и их волшебных персонажах.
Конкурс «Угадай книгу» — угадайка литературного произведения, зашифрованного в хитром вопросе.
Мастер-класс «Попробуй сочинить сказку» от Людмилы Брагиной, поэтессы, руководителя литературной студии «Младость».
Квест по сказкам Пушкина — азартное погружение в мир сказок солнца русской поэзии.
Просмотр на мультимедийном экране художественного и анимационного кино.
Фотозона — фотографируемся на память о приятно проведённом времени на Читающей набережной.
Вход свободный.
Подробности по телефону: +7 (4722) 32-07-69
Студия «К34», ул. Победы, 83Б, Здание гипермаркета «Лента», 3 этаж.
Вечеринка «ГРУВЪ на балконе»
16:00
Пространство «Мануфактура» (K34) приглашает всех на серию вечеринок «ГРУВЪ на балконе». Это отличный шанс познакомиться с творческой молодежью Белгорода, завязать полезные им приятные знакомства и просто хорошо провести время.
«ГРУВЪ на балконе» – это вечеринки, объединяющие музыкантов, танцоров, DJ's и всех, кто готов к творческим экспериментам. «ГРУВЪ на балконе» – это живая музыка, винил, танцы и веджи-бар.
Вход свободный.
Подробности – в группе VK.
Городское кафе «Винсент», Народный бульвар, 78, вход со двора
Концерт группы «Горизонт света»
20:00
Группа «Горизонт света» готовит для Белгородцев новый концерт. Вы уже могли оценить талант этих ребят ранее, и вот настал час встретиться с ними вновь. 4 года назад талантливый парень Павел Курбатов взял в руки гитару и стал играть. Вскоре он быстро понял, что просто петь под гитару недостаточно, что он хочет большего, и с ним встали бас-гитарист Алексей Герасименко и барабанщик Алексей Новосельцев. Потом они добавили в группу скрипку. Так в коллективе появился Николай Гращенко. И вот уже более двух лет коллектив дает концерты в Белгороде и других городах. Недавно увидели свет первые студийные записи песен. Парни из «Горизонта» уже имеют свою долю популярности, но не сомневайтесь – это только начало.
Вход свободный.
Более подробную информацию можно узнать в группе VK.
17 июня
Независимый молодёжный театр «Новая сцена–2»
Спектакль «Планета», автор – Евгений Гришковец
17:00
Артисты театра представляют спектакль «Планета», рассказ о жизни и любви, в котором нет конца. У зрителей спектакля в постановке режиссера театра #НС2 появится возможность убедиться в том, что Евгению Гришковцу удалось без ханжества и без откровений, но трогательно и трепетно поговорить о любви, рассказать об этом хрупком, боящемся вторжения извне чувстве особенным образом и представить его на сцене особенным способом — бесконтактным.
Показ состоится на «гостевой» площадке — в семейном пространстве «Гнездо» (ул. Щорса, 45г).
Подробности по телефону: +7 (920) 562-55-33 и в группе VK.
По материалам 2DO2GO Белгород и Афишки31.
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