Уикенд в Белгороде с 16 по 17 июня

Эбру – это древнейшее искусство рисования на поверхности воды с помощью секретов использования специальных растений. Во время мастер-класса каждое прикосновение, каждая капелька становится частью вас. Если рисовать интуитивно и не задумываться о результате, вода сама подскажет и поведёт узор. Запаситесь всем необходимым, поймайте вдохновение и начинайте творить уникальные рисунки на воде, используя технику эбру!

Стоимость: 550 рублей.

Предварительная запись обязательна. Подробности – по телефону: +7 (904) 096-20-92 или в группе в VK.

Парк Победы

Тематическая программа «Сказочное ассорти» в рамках летнего цикла «Читающая набережная»

16:00