Уикенд в Белгороде с 24 по 25 марта

Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной

09:20

Шоу «Танцы.ru»

«Танцы.ru» – грандиозный праздник красоты и грации. Талантливые участники из различных регионов покажут все, на что способны. Они уже не раз выступали на самых престижных конкурсах, завоевывали награды, а главное – любовь зрителей.

Если вы пока не готовы участвовать в состязаниях, но очень хотите научиться новому, то вас ждет приятный сюрприз! Для гостей мероприятия будет организована серия бесплатных мастер-классов по самым популярным направлениям современного танца – contemporary, modern, oriental dance и hip-hop.

Узнать более подробную информацию, а также найти формы заявок можно в группе VK.