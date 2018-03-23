Уикенд в Белгороде с 24 по 25 марта
Концерты Макса Коржа и «Руки вверх», лекция о Ван Гоге, бесплатные мастер-классы по contemporary, modern, oriental dance и hip-hop – как весело провести эти выходные в городе.
24 марта
Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной
09:20
Шоу «Танцы.ru»
«Танцы.ru» – грандиозный праздник красоты и грации. Талантливые участники из различных регионов покажут все, на что способны. Они уже не раз выступали на самых престижных конкурсах, завоевывали награды, а главное – любовь зрителей.
Если вы пока не готовы участвовать в состязаниях, но очень хотите научиться новому, то вас ждет приятный сюрприз! Для гостей мероприятия будет организована серия бесплатных мастер-классов по самым популярным направлениям современного танца – contemporary, modern, oriental dance и hip-hop.
Узнать более подробную информацию, а также найти формы заявок можно в группе VK.
«Гагарин Бар»
18:00
Концерт группы «Куст»
Ребята играют пост-панк с 2015 года, и за это время успели стать известны в определенных музыкальных кругах. В их мелодиях находится место как агрессивному электричеству, так и теплой акустике. Их первый и пока единственный альбом «Холодные гаражи» показывает, каким разным может быть знакомый многим панк.
По всем вопросам: +7 (4722) 58-85-88
«SODA Белгород»
20:00
Концерт СавыИгнатича. Новая программа «Открытый космос»
Зрителей ждут отличная музыка на стыке поп и шансона и море драйва! Согреемся песнями о любви из нового альбома, лучшими композициями из альбома «Если есть любовь» и популярными хитами российских исполнителей.
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-03
Hamilton’s pub
23:00
Концерт Banderas Blues Band
Корневой блюз в авторской обработке, приправленный мощным, красивым гитарным саундом и уникальным тембром голоса известного блюзмена Владимира Бандераса, являются неотъемлемой частью звучания нынешнего Banderas Blues Band. Настоящий праздник в стиле blues!
По всем вопросам: +7 (4722) 318-450
25 марта
ЦД «Космос»
19:00
Шоу-концерт группы «Руки вверх!»: Программа «21»
Масштабное шоу с потрясающими декорациями, высокотехнологичным видеоартом, зажигательными танцами шоу-балета Street Jazz и множеством сюрпризов.
Приходите и убедитесь, что «вечно молодая» музыка Сергея Жукова и его команды по-прежнему является проводником в юность.
По всем вопросам: +7 (4722) 37-54-54
Ресторан «Гринн Beer»
19:00
Концерт Макса Коржа
Подробно о нем мы писали здесь.
Городское кафе «Орион»
19:30
«Живая лекция» фестиваля искусств АРТ-ОКНО – «Ван Гог. Выход в свет»
Винсент Ван Гог – это подсолнухи и отрезанное ухо. А еще лабутены. Как вытащить его за рамки хэштегов? Здесь зрители узнают: что общего у роли пастора и художника? Как прожить полную жизнь за 37 лет? Как сходил с ума легендарный художник? Что Ван Гог имел против выставок? Каким должно быть искусство будущего? Чем искусство Ван Гога напоминает Библию?
Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте фестиваля АРТ-ОКНО.
По всем вопросам: +7 (4722) 778-778
По материалам «Афишки31» и группы VK «Культурный регион».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.