Уикенд в Белгороде с 24 по 25 марта

Концерты Макса Коржа и «Руки вверх», лекция о Ван Гоге, бесплатные мастер-классы по contemporary, modern, oriental dance и hip-hop – как весело провести эти выходные в городе.

24 марта

Учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной
09:20
Шоу «Танцы.ru»

«Танцы.ru» – грандиозный праздник красоты и грации. Талантливые участники из различных регионов покажут все, на что способны. Они уже не раз выступали на самых престижных конкурсах, завоевывали награды, а главное – любовь зрителей.

Если вы пока не готовы участвовать в состязаниях, но очень хотите научиться новому, то вас ждет приятный сюрприз! Для гостей мероприятия будет организована серия бесплатных мастер-классов по самым популярным направлениям современного танца – contemporary, modern, oriental dance и hip-hop.

Узнать более подробную информацию, а также найти формы заявок можно в группе VK.

«Гагарин Бар»
18:00
Концерт группы «Куст»

Ребята играют пост-панк с 2015 года, и за это время успели стать известны в определенных музыкальных кругах. В их мелодиях находится место как агрессивному электричеству, так и теплой акустике. Их первый и пока единственный альбом «Холодные гаражи» показывает, каким разным может быть знакомый многим панк.

По всем вопросам: +7 (4722) 58-85-88

«SODA Белгород»
20:00
Концерт СавыИгнатича. Новая программа «Открытый космос»

Зрителей ждут отличная музыка на стыке поп и шансона и море драйва! Согреемся песнями о любви из нового альбома, лучшими композициями из альбома «Если есть любовь» и популярными хитами российских исполнителей.

По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-03

Hamilton’s pub
23:00
Концерт Banderas Blues Band

Корневой блюз в авторской обработке, приправленный мощным, красивым гитарным саундом и уникальным тембром голоса известного блюзмена Владимира Бандераса, являются неотъемлемой частью звучания нынешнего Banderas Blues Band. Настоящий праздник в стиле blues!

По всем вопросам: +7 (4722) 318-450

25 марта

ЦД «Космос»
19:00
Шоу-концерт группы «Руки вверх!»: Программа «21»

Масштабное шоу с потрясающими декорациями, высокотехнологичным видеоартом, зажигательными танцами шоу-балета Street Jazz и множеством сюрпризов.
Приходите и убедитесь, что «вечно молодая» музыка Сергея Жукова и его команды по-прежнему является проводником в юность.

По всем вопросам: +7 (4722) 37-54-54

Ресторан «Гринн Beer»
19:00
Концерт Макса Коржа

Подробно о нем мы писали здесь.

Городское кафе «Орион»
19:30
«Живая лекция» фестиваля искусств АРТ-ОКНО – «Ван Гог. Выход в свет»

Винсент Ван Гог – это подсолнухи и отрезанное ухо. А еще лабутены. Как вытащить его за рамки хэштегов? Здесь зрители узнают: что общего у роли пастора и художника? Как прожить полную жизнь за 37 лет? Как сходил с ума легендарный художник? Что Ван Гог имел против выставок? Каким должно быть искусство будущего? Чем искусство Ван Гога напоминает Библию?

Бесплатные электронные билеты можно получить на сайте фестиваля АРТ-ОКНО.

По всем вопросам: +7 (4722) 778-778

По материалам «Афишки31» и группы VK «Культурный регион».

Комментарии (0)
Автор: Ирина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также