Что было до Арт-клуба «Студия»

Здание Арт-клуба «Студия», как и 30 лет назад, продолжает быть «культовым» и привлекает в себя белгородскую молодежь. Раньше на его месте было молодежное кафе «Бригантина».

Белгородцы рассказали в комментариях к посту, благодаря которому родилась эта новость, что «после входа, если повернуть налево, стояло у стены черное пианино, на котором каждый мог свободно играть. Мебель была простой, в интерьере было много дерева, канаты. Был соответствующий в таких случаях запах этого старого дерева. Обслуживание и вообще вся атмосфера были спокойными и вполне дружелюбными».

Кроме того, жители города отмечают, что это место – «одно из ярких воспоминаний из детства», сожалеют, что «такое красивое здание загубили», и считают, что оно «очень оригинально для своего времени».

По материалам «Белгород – это интересно».