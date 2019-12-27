Главные события новогодней ночи пройдут на Соборной площади. Белгородцев ждут концерт, дискотека и другие развлечения.
Новый год в Белгороде: программа мероприятий
В 01:00 начнется развлекательная программа «Волшебство новогодней ночи». С 03:00 до 04:00 пройдет концертно-развлекательная программа «Фейерверк чудес».
Утро 1 января на главной городской площади начнется с новогодней дискотеки и утренней зарядки, а в 12:00 состоится традиционный «Забег обещаний». Вечером на Соборной выступят детские творческие коллективы и кавер-группа, а завершится день дискотекой «Новый год в танцующем городе» с участием DJ Ветрова.
Концертно-развлекательную программу готовят также у кинотеатра «Русич», на площадке у Дома офицеров и Центра досуга на Крейде.
По материалам Культурного региона
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