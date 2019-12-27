Новый год в Белгороде: программа мероприятий

В 01:00 начнется развлекательная программа «Волшебство новогодней ночи». С 03:00 до 04:00 пройдет концертно-развлекательная программа «Фейерверк чудес».

Утро 1 января на главной городской площади начнется с новогодней дискотеки и утренней зарядки, а в 12:00 состоится традиционный «Забег обещаний». Вечером на Соборной выступят детские творческие коллективы и кавер-группа, а завершится день дискотекой «Новый год в танцующем городе» с участием DJ Ветрова.

Концертно-развлекательную программу готовят также у кинотеатра «Русич», на площадке у Дома офицеров и Центра досуга на Крейде.

По материалам Культурного региона