На набережной в парке Победы покажут короткометражки

27 и 28 июля в Белгороде, на набережной реки Везелки пройдет VI Всероссийская акция «Фестиваль уличного кино». Зрители увидят отобранные в его программу короткометражные фильмы и светом фонариков проголосуют за лучшие из них, а организаторы зафиксируют уровень света и определят первую тройку.

В этом году организаторы обещают емкую, наполненную эмоциями и оригинальными сценарными ходами программу, которой нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.

Устроители фестиваля подчеркивают, что участие в нем в качестве зрителя — это возможность увидеть будущих гигантов российского кино на этапе их становления, в тот момент, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке. Так, победитель зрительского голосования в 2015 году — молодой режиссер Алексей Нужный — уже в 2018 году «взорвал» рынок своим фильмом «Я худею».

Начало сеанса — в 20:00.

По материалам Афишки31