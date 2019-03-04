В Белгороде покажут фильм «Чужой»

В 2019 году исполняется 40 лет легендарному фильму Ридли Скотта «Чужой». К этому знаменательному событию компания «Иноекино» подготовила подарок всем любителям картины – в марте ее вновь покажут на большом экране.

С 7 по 13 марта в кинотеатре «Синема Парк» вы сможете увидеть «Чужого» в новейшей 4К-реставрации кинотеатральной версии. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами – и это прекрасная возможность насладиться голосами легендарных Сигурни Уивер, Тома Скеррита, Иэна Холма, Джона Херта и Гарри Дин Стэнтона.

«Чужой» – не просто фильм. Он в какой-то степени символ жанра. По мотивам кинокартины было выпущено множество фильмов, книг, комиксов, игр и игрушек – и все равно самое первое появление Чужого на экране не забывается. Если вы являетесь поклонником мира, созданного Ридли Скоттом, – не пропустите это знаменательное событие.

По материалам Культурного региона