Белгородцы увидят «Непревзойденную Кармен»

1 марта в 19:00 в филармонии в рамках фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлев и друзья» пройдет показ документального фильма, посвященного 80-летнему юбилею великой русской певицы, Народной артистки СССР Елены Образцовой.

Фильм создан продюсерской компанией «МЕДИА-ТРЕСТ» при поддержке Министерства культуры России, при содействии Национального фонда поддержки правообладателей и Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства – Фонда Елены Образцовой. Режиссер фильма – Сергей Грачев.

Перед просмотром фильма участники фестиваля выступят с небольшим концертом, в котором прозвучат произведения из репертуара Елены Образцовой.

Вход на концерт бесплатный, но необходимо получить билет в кассе филармонии.