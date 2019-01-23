В Белгороде покажут «500 дней лета» и «Влюбись в меня, если осмелишься»

Для любителей кино образовательная платформа «Мануфактура» и кафе «Drive Кофе» готовят атмосферный вечер 25 января.

Гости могут бесплатно посмотреть сразу несколько фильмов. Популярные, легендарные и всеми любимые фильмы на большом экране, попкорн, плюшки и чашка вкусного кофе от талантливого бариста – вот рецепт отличного вечера.

Также по традиции для посетителей – бонусы от «Drive Кофе».

Расписание кинопоказов 25 января:

18:00 – «500 дней лета»;

19:30 – «Влюбись в меня, если осмелишься».

Вход бесплатный. Подробнее о фильмах – на сайте.

По материалам 2DO2GO