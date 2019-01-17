Белгородцев приглашают на киновечер с «Безумным Максом»

Для любителей классических боевиков образовательная платформа «Мануфактура» и кафе «Drive Кофе» готовят атмосферный киновечер. 20 января гости увидят сразу два фильма – «Безумный Макс» (1979) и «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981).

Сопереживать и поддерживать главного героя полицейского Макса воскресным вечером вдвойне приятнее за большой чашкой кофе от талантливого бариста. Также по традиции для посетителей – бонусы от «Drive Кофе».

Увидеть неподражаемого Мэла Гибсона можно:

в 17:00 – «Безумный Макс»;

в 18:30 – «Безумный Макс 2: Воин дороги».

Вход бесплатный.

По материалам «Культурного региона»