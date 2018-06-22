В Белгороде стартуют «Киносубботы на набережной»

В течение нескольких месяцев в парке Победы покажут фильмы о войне «Освобождение. Огненная дуга», «В бой идут одни старики», классику советского кинематографа «Мимино», «Любовь и голуби», «Судьба человека», «Москва слезам не верит», а также советские мультфильмы «Тайна третьей планеты», «Королевство кривых зеркал» и так далее. Планируется, что кинопоказы завершат 5 августа лентами «Они сражались за родину» и «Освобождение. Последний штурм».

Как сообщают организаторы мероприятия — проект «Культурный регион», фильмы будут транслировать онлайн с портала культура.рф.

Текст: Екатерина Лобановская.

По материалам FONAR.TV.