В Белгороде стартуют «Киносубботы на набережной»
Они стартуют с 23 июня с фильмов «Аленький цветочек», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Иван Васильевич меняет профессию».
В течение нескольких месяцев в парке Победы покажут фильмы о войне «Освобождение. Огненная дуга», «В бой идут одни старики», классику советского кинематографа «Мимино», «Любовь и голуби», «Судьба человека», «Москва слезам не верит», а также советские мультфильмы «Тайна третьей планеты», «Королевство кривых зеркал» и так далее. Планируется, что кинопоказы завершат 5 августа лентами «Они сражались за родину» и «Освобождение. Последний штурм».
Как сообщают организаторы мероприятия — проект «Культурный регион», фильмы будут транслировать онлайн с портала культура.рф.
Текст: Екатерина Лобановская.
По материалам FONAR.TV.
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