Фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» ищет талантливых режиссеров

Он пройдет в рамках проекта «Кинопоэзия Анатолия Белого», который направлен на создание в пространстве современного искусства нового жанра «поэтического мини-фильма», сочетающего в себе кинематограф и поэзию. По задумке Анатолия Белого, это повысит интерес молодежи к поэзии через визуальный контент.

Конкурсантам нужно написать сценарий поэтического мини-фильма (хронометраж до 5 минут) и оправить его вместе с заявкой на электронную почту artoknovkino@gmail.com до 21 мая 2018 года. Участие в фестивале – бесплатное.

1 июня жюри во главе с заслуженным артистом РФ, автором проекта «Кинопоэзия» Анатолием Белым выберет три сценария, которые экранизируют профессиональные съемочные группы под руководством режиссеров-победителей. Завершится проект премьерой фильмов в формате поэтического вечера «Кинопоэзия» осенью в Москве.

С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба Фестиваля искусств АРТ ОКНО.