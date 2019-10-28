3 ноября Белгородская филармония присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». С 18:00 в концертных залах и на арт-площадках пройдут интересные мероприятия для юных и взрослых белгородцев.
«Ночь искусств» в Белгородской филармонии: программа мероприятий
Программа:
18:00 – детская программа «Веселые мелодии» от Диксиленда, руководитель Владимир Уваров (Малый зал)
18:00 – работа выставки Анастасии Лукша (Атриум – 3-й этаж)
18:00 – концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Александры Пахмутовой (Органный зал)
18:30 – «Классика – это не скучно», лекция музыковеда Любови Безруковой (Конференц-зал)
19:00 – виртуальный концертный зал. Онлайн-трансляция концерта Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной Московской государственной филармонии (Конференц-зал)
19:30 – творческая встреча с дирижером эстрадно-джазового оркестра No Comment Белгородской филармонии – Игорем Овчаровым (Jazz-подвал)
19:45 – открытый показ вокально-поэтического спектакля «Она» на стихи Ахматовой и Цветаевой, вокал – Екатерина Новикова, чтец – Ирина Тихонова (Малый зал)
20:00 – мастер-класс по классической хореографии, репетитор Игорь Красноглазов (танцевальный класс)
20:30 – мастер-класс по живописи от Анастасии Лукша (Атриум – 3-й этаж)
20:45 – фрагмент хип-хоп-спектакля на музыку Баха и Шнитке «ЧеLOVEк» (Атриум)
21:00 – концерт «Саундтреки на органе», солист – лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин
21:15 – концерт академического хора Белгородской филармонии «Музыка без границ», дирижер Елена Алексеева (Малый зал)
21:30 – оффлайн-трансляция концерта классической музыки в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» (Конференц-зал)
22:00 – закрытие ночи искусств. Концерт ансамбля песни и танца «Белогорье» (Атриум).
Для посещения события необходимо получить бесплатный билет на сайте филармонии или на портале «Культурный регион».
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