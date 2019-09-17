Что будет на фестивале «Этажи»

С 20 по 22 сентября в Белгородской государственной филармонии в четвертый раз пройдет специальное культурное событие для молодежной аудитории – фестиваль искусств «Этажи». Его формат – уикенд-погружение в атмосферу современного искусства и дружеского творческого сотрудничества. Неформальное общение участников, гостей и зрителей проекта одна из «фишек» и неотъемлемая часть проекта.

Фестиваль проходит на пяти этажах филармонии в течение трех дней и состоит из шести блоков – музыка, театр, хореография, литература, поэзия и визуальное искусство. Многие события проекта предполагают общение со зрителями, мастер-классы, ворк-шопы и лекции. Для участия приглашены яркие деятели современного искусства, создатели новых направлений и тенденций.

«Этажи» не только знакомят молодых белгородцев и гостей города с современными арт-направлениями, но и дают старт новым креативным проектам. Одной из самых смелых коллабораций станет выступление симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Дмитрия Филатова и Чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.

Уже второй раз в рамках фестиваля будет работать «Школа креатива» от московских режиссеров и клипмейкеров – Максима Рожкова, Алены Кукушкиной и Андрея Мусина.

Впервые в Белгороде выступит Марина Кацуба – петербургский поэт, победитель главного хип-хоп баттла страны VERSUS, автор четырех сборников стихов «22», «М», «ТЫ», «Чик-Чирик», единственная девушка-победитель телепередачи 100ТВ «Битва поэтов».

Поклонников группы SHOO вновь ждет встреча с любимыми музыкантами. В день открытия фестиваля коллектив представит Абсолютный Соул – так свой стиль называют участники группы. Эта музыка стирает границы между странами и их культурами, объединяет традиции всего света в единый экзотический коктейль.

Это далеко не все, что приготовили организаторы для тех, кто интересуется современными культурными тенденциями, ищет вдохновение в музыке, живописи и современном искусстве. Узнать более подробную информацию о фестивале и купить билет можно на сайте проекта.