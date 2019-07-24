Белгородская художница поделится своим откровением

София Кобелева родилась в 1993 году в Крыму, в поселке с поэтическим названием Голубой Залив. С 1996 года вместе с семьей живет в Белгороде. В 2015 году София окончила Белгородский государственный институт искусств и культуры по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». С этого же года работает в Белгородском государственном музее народной культуры.

В марте 2018 года принята в молодежное объединение Белгородского отделения Союза художников России. Является активным участником региональных, областных и всероссийских выставок и конкурсов. Несколько раз принимала участие в молодежном фестивале граффити, проводимом Белгородским художественным музеем. В художественном творчестве отдает предпочтение живописи и графике. Работы Софии отличаются минималистичностью деталей и сюжета, тонким, выразительным языком, контрастной цветовой палитрой.

Художница представит живописные работы, объединенные интерпретацией произведений поэта Иосифа Бродского: диптих «Письма к стене», триптих «Умиротворение», полиптих «Холмы», «Посвящается стулу», а также графические произведения.

Выставка продлится до 2 сентября.

По материалам 2D02GO