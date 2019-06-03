«Безумие как искусство»: белгородцев научат рисованию

Занятия будут проходить с 6 по 27 июня, по четвергам, в изостудии свободного творчества «Free-Да!», которая расположена в выставочном зале «Родина».

«Free-Да!» – это изостудия нового формата, в основе философии которой лежит стремление не просто научить рисовать, а раскрыть творческий потенциал каждого участника. Кураторы – три молодых художника, они же сертифицированные психологи и арт-терапевты. Это уютная «подлестничная локация», розовые мольберты, кровать на колесиках и море творчества.

Занятие «Безумие как искусство» ведет Виктория Гребнева, с ней можно встретиться по четвергам. Для Виктории искусство – гораздо больше, чем просто красивый результат, прежде всего это процесс познания себя и мира вокруг. На ее занятиях вы сможете услышать укулеле (поиграть на нем тоже можно), познакомиться со своими бесами, нарисовать свою темную сторону. Виктория полна сюрпризов, а потому выбранные ею темы наверняка удивят гостей изостудии.

В стоимость занятия входят все базовые материалы, а также возможность посетить действующие выставки выставочного зала. Кроме того, ученики студии смогут поучаствовать в различных городских проектах.

По материалам Культурного региона