В Белгороде покажут выставку-спектакль о театре «Новая сцена — 2»

С 23 мая в Белгородском государственном историко-краеведческом музее работает выставка-спектакль «Сцена как зеркало жизни», приуроченная к Году театра в России. Она организована совместно с независимым молодежным театром «Новая сцена — 2» и экспонируется в рамках проекта «Через творчество к знаниям».

Экспонаты выставки расскажут историю создания театра, познакомят с его актерами и режиссером, выпускницей Белгородского государственного института искусств и культуры, студенткой ГИТИСа Оксаной Погребняк. Материалы выставки — фотографии, дипломы, реквизит из самых ярких и популярных спектаклей театра.

Отдельный тематический блок посвящен истории международного театрального фестиваля «Наш кислород», который ежегодно проходит в Белгороде по инициативе режиссера театра «Новая сцена — 2».

Для организованных групп по завершении знакомства с выставкой будет предложен мастер-класс по актерскому мастерству.

По материалам Афишки31