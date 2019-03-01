В Белгороде пройдет «Мартовский дождь»

С 7 марта в выставочном зале Пушкинской библиотеки-музея будет представлена персональная выставка Дарьи Коханец, члена Союза дизайнеров России, заместителя директора научно- творческой лаборатории этнокультурной ревитализации «Славия» и преподавателя БГИИК.

Дарья Коханец работает в технике декоративной росписи по ткани — батик. В картинах, представленных на выставке, использованы техники горячего и холодного батика, иногда дополненные свободной росписью, кракелюром, дополнительной прорисовкой.

Многие работы автора связывают весенние мотивы. Увидеть их можно будет до 19 апреля.

Фото: из личного архива Дарьи Коханец

По материалам Афишки31