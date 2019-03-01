В Белгороде пройдет «Мартовский дождь»
С 7 марта в выставочном зале Пушкинской библиотеки-музея будет представлена персональная выставка Дарьи Коханец, члена Союза дизайнеров России, заместителя директора научно- творческой лаборатории этнокультурной ревитализации «Славия» и преподавателя БГИИК.
Дарья Коханец работает в технике декоративной росписи по ткани — батик. В картинах, представленных на выставке, использованы техники горячего и холодного батика, иногда дополненные свободной росписью, кракелюром, дополнительной прорисовкой.
Многие работы автора связывают весенние мотивы. Увидеть их можно будет до 19 апреля.
Фото: из личного архива Дарьи Коханец
По материалам Афишки31
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