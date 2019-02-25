В Белгороде поговорят об Энни Лейбовиц

1 марта в 18:00 галерея фотоискусства им. В. А. Собровина приглашает на творческий вечер, посвященный известному американскому фотографу.

В ходе вечера можно узнать о жизни и творчестве прославленной женщины-фотографа. В большом зале фотогалереи будет работать фотосушка, посвященная характерному портрету. Продолжением темы вечера станет показ фильма «Жизнь, увиденная через объектив».

Энни Лейбовиц — фотограф, чьи работы знает весь мир, однако и по сей день далеко не каждый сможет без труда назвать их автора. За сорок лет своей творческой деятельности Энни Лейбовиц пробовала себя в самых различных жанрах фотоискусства: интерьерная съемка, пейзаж, натюрморт, репортажные и жанровые зарисовки, обнаженная натура и, конечно, портретные работы.

Именно характерные портреты принесли ей мировую славу и раскрыли ее талант фотохудожника. Легендарный фотограф всю жизнь наблюдает за чужими жизнями, ловя их мгновения с помощью фотокамеры.

Энни Лейбовиц работала для журналов Rolling Stone, Vanity Fair и Vogue.

Для участия в мероприятии необходима запись по тел.: (4722) 31-35-36.

По материалам Афишки31