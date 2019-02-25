Никас Сафронов откроет «Тайну света»
В Белгородском художественном музее представят более восьмидесяти живописных и графических работ художника.
В экспозицию войдут работы, созданные с конца 1990-х годов до 2018 года. Это пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле dreаm vision (пейзаж «Утренняя прогулка на гондолах», сюжетная картина «Коррида»).
Также зритель увидит архитектурные пейзажи, проникнутые тайной, духом разных эпох («Палитра дня»). В картинах перекликаются несколько эпох, они построены на тончайших ассоциациях, в которых автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.
Выставка откроется 1 марта и продлится до 7 апреля.
По материалам Культурного региона
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