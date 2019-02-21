«Кто сказал м…?»: в Белгороде откроется новая выставка

С 28 февраля в выставочном зале «Родина» будут представлены работы члена Союза художников России Валерия Кузьминова «Кто сказал м…?», герои которых — коты и кошки.

Валерий Кузьминов рисует не только котов. Он работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, жанровой картины и в области декоративной росписи в интерьере.

Но все же любимые герои его картин носят усы, имеют лапы и хвост. Они живут человеческой жизнью, и зритель видит, что кошки все же очень похожи на людей.

Выставка «Кто сказал м…?» обещает быть яркой, необычной и немного хулиганской и продлится до 31 марта.

По материалам «Афишки31»