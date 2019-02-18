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Белгородцы смогут познакомиться с миром бабочек

25 февраля в историко-краеведческом музее откроется передвижная интерактивная выставка «Живые тропические бабочки».

В залах музея созданы тропические условия (климат, влажность, температурный режим) для полноценной жизни живых экспонатов — редких видов крылатых насекомых с неповторимой окраской.

Посетителям предоставят возможность познакомиться с миром бабочек, восхититься совершенством изящных форм и невероятными красками переливающихся крыльев, стать свидетелями рождения настоящих бабочек, понаблюдать за процессом их кормления.

Для групповых посещений проводится развернутая экскурсия, которая несет познавательный характер для школьников, изучающих материал о бабочках в школьной программе.

По материалам Афишки31

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Автор: Ирина
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