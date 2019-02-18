Белгородцы смогут познакомиться с миром бабочек
25 февраля в историко-краеведческом музее откроется передвижная интерактивная выставка «Живые тропические бабочки».
В залах музея созданы тропические условия (климат, влажность, температурный режим) для полноценной жизни живых экспонатов — редких видов крылатых насекомых с неповторимой окраской.
Посетителям предоставят возможность познакомиться с миром бабочек, восхититься совершенством изящных форм и невероятными красками переливающихся крыльев, стать свидетелями рождения настоящих бабочек, понаблюдать за процессом их кормления.
Для групповых посещений проводится развернутая экскурсия, которая несет познавательный характер для школьников, изучающих материал о бабочках в школьной программе.
По материалам Афишки31
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.