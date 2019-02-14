В Белгороде пройдет арт-вечеринка «Горы любви»

16 февраля, в 18:00 в арт-ресторане «Галерея» развернется площадка для творчества.

Яркие эмоции от совместного творчества и новые впечатления сделают вечер незабываемым, а навыки рисования не важны.

Художник-ведущий покажет порядок работы шаг за шагом, фотограф запечатлит процесс, а уютная атмосфера ресторана позволит расслабиться и насладиться вечером. В конце Арт-вечеринки участники унесут с собой собственный шедевр, ощутив себя настоящими художниками.

В стоимость участия (1500 рублей для одного участника, 3000 рублей с пары) включены все материалы и один напиток.

Предварительная запись обязательна по телефонам: +7 (929) 003-95-38 или +7 (905) 170- 45-65.

По материалам Афишки31