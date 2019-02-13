В художественном музее расскажут о голландской живописи и натюрморте

14 и 15 февраля в программе культурной платформы АРТ-ОКНО состоятся лекции по искусству от культуролога Государственного Эрмитажа Ирины Войцеховской. Тема лекций – «Образ дома в голландской живописи Золотого века» и «Жанр натюрморта в классической западноевропейской живописи».

Лекции пройдут в рамках параллельной программы к выставке «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI – XIX веков». До 24 февраля 41 шедевр живописи из собрания всемирно известного собрания Государственного Эрмитажа экспонируются в Белгородском государственном художественном музее.

14 февраля в 18:00 – «Жанр натюрморта в классической западноевропейской живописи».

15 февраля в 18:00 – «Образ дома в голландской живописи Золотого века».

Регистрация на лекцию по тел. +7 (4722) 58-96-67. Подробности на www.artoknofest.ru