Белгородские фотографы представят свою «Точку зрения»

7 февраля в галерее фотоискусства им. В. А. Собровина откроется выставка работ участников фотоклуба «Перспектива».

Основание клуба относится к 2017 году. Мысль создать объединение фотографов в Белгороде пришла в голову фотографа Игоря Горелика. В первоначальный состав общества входили выпускники пятой группы фотокурсов Белгородской галереи фотоискусства. В настоящее время в объединение входят двадцать фотографов. Члены фотоклуба совместно развиваются в области фотоискусства: делятся друг с другом актуальной информацией, участвуют в городских и всероссийских мероприятиях, создают совместные выставки.

На выставке «Точка зрения» участники фотоклуба «Перспектива» представляют на суд белгородских зрителей и гостей города фотографический отчет о своей работе за прошедший год.

Подробности – на сайте.

По материалам 2DO2GO