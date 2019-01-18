Белгородский художественный музей приглашает на выставку «Дамская сумочка»

С 2010 по 2017 год в Белгороде было представлено пять выставочных проектов этого музея: «Русская живопись второй половины XIX — начала XX веков» (2010), «Во славу Троицы» (2011), «За красной чертой» (2015), «Русские платки и шали» (2017, и каждая из них вызывала неизменный интерес белгородцев.



В январе белгородскому ценителю искусства будет представлена настоящая изюминка Ярославского музея — коллекция дамских сумочек России и Европы 19-20 веков. В экспозицию включено более 60 предметов.

Каждая сумочка или кошелек — произведение декоративно-прикладного искусства, результат полета художественной мысли и работы русских и европейских мастеров.

Посетители выставки увидят бисерные, гобеленовые, вышитые, кольчужные сумочки, узнают, что такое ридикюль, саквояж, почтальонка, багет, минодьер, а также попытаются определить статус их владелиц.

По материалам «Афишки31»