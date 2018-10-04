18+

В Белгородской галерее фотоискусств Собровина откроется выставка снимков в жанре ню

Это работы белгородских фотографов Павла Титовича, Евгения Корниенко, Игоря Горелика и Андрея Закоморного — увидеть снимки смогут только те, кому исполнилось 18 лет.

Выставка откроется 12 октября в 18:00 — в этот день галерея приглашает на эксклюзивный вечер, посвященный жизни и творчеству легендарного фотографа ХХ века Хельмута Ньютона. Будет живая музыка, лекция о жизни и творчестве, показ лучших работ Ньютона.

Предварительная запись на вечер по телефону: 31-35-36, количество мест ограничено.

По материалам «Белгород — это интересно»

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Автор: Ирина
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