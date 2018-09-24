«Этажи»: выступление Dj Feel, встреча с хореографом проекта «Танцы на ТНТ» Александром Могилевым и многое другое
Завершился молодежный фестиваль искусств, который проходил в Белгородской филармонии три дня, с 21 по 23 сентября.
«Этажи» вобрали в себя множество творческих направлений: музыку, танцы, живопись, поэтические чтения, мастер-классы и объединили лучших представителей культурной среди нашей страны и не только. Среди них дирижер Белгородской филармонии Дмитрий Филатов, хореограф Александр Могилев, лучший DJ России по версиям DJ.RU и Russian Music Box DJ Feel, музыканты из Германии, Вьетнама и Китая, поэты из Москвы и Санкт-Петербурга, художники и иллюстраторы Алексей Курбатов и Анастасия Мазур-Скробова, композитор Тимур Халиуллин, финалист Международного телевизионного конкурса «Новая Волна 2017» Стас Море и многие другие.
О том, как это было, в нашем фоторепортаже.
Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха отметила, что фестиваль искусств «Этажи» — это та связующая нить, тот шаг, который нужно сделать молодым людям, еще не очень знакомым с классическим академическим искусством, но уже вошедшим в здание филармонии. Кроме того, в следующем году, по ее словам, «Этажам» быть.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Тигран Лалаян и Виталий Шишов
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